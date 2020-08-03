Незважаючи на зростання захворюваності і загальнонаціональний карантин, нічне життя в Одесі вирує, як і раніше

Наприклад, натовпу тусовщиків з відпочиваючих і місцевих жителів заполонили нічні клбы Аркадії, що не проштовхнутися.

Навіть стало відомо, що в суботу, в перший день серпня, у клубі «Ітака» відбувся концерт російського виконавця Льоші Свика. Про це повідомили відвідувачі закладу, розмістивши відповідні кадри з кнцерта, передає Politeka.net

Організатори заходу пішли на хитрість: спочатку на афіші було анонсовано виступ росіянина в ресторанному форматі, насправді ж справа все сталося по-іншому.

Люди танцювали впритул один до одного без масок та іншого захисту.

В поліції, по всій видимості, закрили очі на порушення.

У неділю, 2 серпня, відбувся концерт української зірки Насті Каменських. Він пройшов в сусідньому нічному клубі «Ібіца».

Звернемо увагу, що в Одессокй області число нових випадків зараження китайської інфекцією неухильно зростає. Тільки за минулу добу в області захворіла сотня осіб.

За останньою інформацією, усього в Одесі і області зареєстровано 3414 випадків китайського захворювання. З них померли 48 пацієнтів (один за останню добу). Також відомо, що 1354 інфікованих людей одужали, 2012 хворіють на даний момент. Крім того, 5080 жителів області мають підозри на COVID-19.

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