Стало відомо про злісних діях вандалів на одному з кладбищей Одеси
Обурливий інцидент стався на Другому Християнському кладовищі в Одесі. Про це повідомляє видання «
Зловмисники демонтували близько десятка металевих могильних хрестів, а потім перекинули їх через паркан на трамвайні колії 10-го маршруту.
Наголошується, що на місце події з'їхалася поліція з мигалками.
«Близько 20 правоохоронців прибули до огорожі кладовища на вулицю Косовську. Розслідування триває», - йдеться в публікації.
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Користувачі в соцмережах з гнівом коментують дії вандалів.
«Не вандали, а мисливці за металом», «Знайти і закапати живими цих св*лочей! Тільки не на кладовище, щоб землю не оскверняти, а на сміттєзвалищі», «Ну і люди, вже за кладовищі взялися», «Відловити стервецов і направити розпилювати Дельфі!», - пишуть люди.
До цього ми повідомляли про ще один факт вандалізму в Одесі.
Троє підлітків у вагоні маршруту №5 на Французькому бульварі порізали сидіння в салоні і розфарбували елементи салону невідомою речовиною. Водій вчасно помітив хуліганські дії, викликав поліцію і намагався блокувати зловмисників, проте вони втекли через кватирку.
У результаті рух трамваїв по Французькому бульвару на деякий час було зупинено.
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