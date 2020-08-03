Стало відомо про злісних діях вандалів на одному з кладбищей Одеси

Обурливий інцидент стався на Другому Християнському кладовищі в Одесі. Про це повідомляє видання «Думська» з посиланням на свої джерела в поліції.

Зловмисники демонтували близько десятка металевих могильних хрестів, а потім перекинули їх через паркан на трамвайні колії 10-го маршруту.
Наголошується, що на місце події з'їхалася  поліція з мигалками.

«Близько 20 правоохоронців прибули до огорожі кладовища на вулицю Косовську. Розслідування триває», - йдеться в публікації.

Популярні новини зараз

Дощі атакують Україну з новою силою, кого чекає удар: точний прогноз

Батько Жанни Фріске здивував словами про хворобу Заворотнюк: "Спочатку стало краще, а потім ..."

Вологий ангел Victoria's Secret приспустила купальник заради спекотного кадру: "Абсолютна краса"

Долар раптово змінив курс, НБУ вразив новими цифрами: що буде з гривнею після вихідних
Показати ще

Користувачі в соцмережах з гнівом коментують дії вандалів.

«Не вандали, а мисливці за металом», «Знайти і закапати живими цих св*лочей! Тільки не на кладовище, щоб землю не оскверняти, а на сміттєзвалищі», «Ну і люди, вже за кладовищі взялися», «Відловити стервецов і направити розпилювати Дельфі!», - пишуть люди.

До цього ми повідомляли про ще один факт вандалізму в Одесі.

Троє підлітків у вагоні маршруту №5 на Французькому бульварі порізали сидіння в салоні і розфарбували елементи салону невідомою речовиною. Водій вчасно помітив хуліганські дії, викликав поліцію і намагався блокувати зловмисників, проте вони втекли через кватирку.

У результаті рух трамваїв по Французькому бульвару на деякий час було зупинено.

Нагадаємо, на Одещині копи повалили на підлогу і побили ветерана АТО: "Прийшов за дружиною"

Як повідомляла Politeka, захищав місце кулаками: в одеській маршрутці чоловік вдарив вагітну, відео бійки

Також Politeka писала, що  на одеському вокзалі відкрили полювання на туристів, фото: "не встигають зійти з поїзда" 