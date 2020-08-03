Хлопчику всього 15 років!

В Одеській області підліток вчинив геройський вчинок, він врятував чоловіка, який тонув у морі

Це сталося 1 серпня на пляжі в районі Бурлачій Балки, повідомив у себе у Facebook очевидець Дмитро Мирошненько, передає Politeka.net

15-річний житель Сухого Лиману Микита Пономаренко побачив, як чоловік несподівано почав тонути. Не роздумуючи ні секунди, хлопець кинувся у воду і витягнув потопаючого на берег, тим самим врятувавши його від вірної загибелі.

Прибулі на місце рятувальники встановили, що у чоловіка в морі стався інсульт.

«Побільше б таких людей, як Микита!», - написав очевидець.

Інші користувачі в соцмережах також захопилися вчинком молодої людини.

«Герой нашого часу», «Микита, богатир👍 Дай Бог здоров'я врятованого, і удачі, здоров'я рятувальникові✌️»,

«Молодець. Батьки нехай пишаються», «Людина з великої літери! Спасибі батькам за виховання! Спаси Господи Микиту і їм врятованого», «Молодець! Кажуть, молоді-погане покоління. Все залежить від виховання!», «Молодець!! Чоловічий вчинок! Здоров'я тобі!!!!!! Батькам низький уклін!!!», - пишуть люди.

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