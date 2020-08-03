В Одеській області число інфікованих китайським вірусом неухильно зростає

Тільки за одну добу в Одесі і області додалося 68 хворих. Саме стільки нових випадків підтвердила прес-служба МОЗ України, передає Politeka.net.

Всього на Одещині виявлено 3482 випадки вірусу. Померли 48 чоловік, 1354 пацієнтів одужали, 2080 - продовжують хворіти на даний момент.

Також наголошується, що 5248 жителів Одеської області мають підозри на COVID-19.

Раніше ми повідомляли, що станом на 2 серпня в регіоні виявлено 99 нових випадків інфікування. Таким чином, Одеська область побила всі попередні показники зараження з початку епідемії.

Крім іншого, вірус виявили у чотирьох дітей - дівчаток у віці від двох до шести років.

Також ми писали, що, за словами фахівців, найбільше людей заражаються вірусом в громадському транспорті. Громадяни ігнорують маски і соціальну дистанцію, що не сприяє поліпшенню епідеміологічної обстановки.

Аналогічна ситуація спостерігається і в місцях масового відпочинку людей: на пляжах і в парках.

Нагадаємо, що спалах китайського вірусу зафіксували в Інфоксводоканалі.

Прес-секретар водоканалу запевнив, що у хворих не було ніяких симптомів. Позитивні результати показали ПЛР-тести під час планової перевірки в шести співробітників.

Нагадаємо, що вірус розійшовся з новою силою в Одесі, лікарні не справляються: скільки заражених

Як повідомляла Politeka, поліція влаштувала масову облаву на жителів Одеси: за що штрафують.