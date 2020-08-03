В Одеській області число інфікованих китайським вірусом неухильно зростає
Тільки за одну добу в Одесі і області додалося 68 хворих. Саме стільки нових випадків підтвердила прес-служба МОЗ України, передає Politeka.net.
Всього на Одещині виявлено 3482 випадки вірусу. Померли 48 чоловік, 1354 пацієнтів одужали, 2080 - продовжують хворіти на даний момент.
Також наголошується, що 5248 жителів Одеської області мають підозри на COVID-19.
Епатажна Бузова в білому міні та панчохах показала свій «талант», мережа кипить: «Кров з вух пішла»
Кароль захопила формами у занадто тісних лосинах: "Підкреслила, що треба"
Різкий крах курсу долара, в Нацбанку розкрили деталі: "Падіння гривні до..."
Розпалена Асмус показала витівки під душем: "Що робить друга рука?"
Раніше ми повідомляли, що станом на 2 серпня в регіоні виявлено 99 нових випадків інфікування. Таким чином, Одеська область побила всі попередні показники зараження з початку епідемії.
Крім іншого, вірус виявили у чотирьох дітей - дівчаток у віці від двох до шести років.
Також ми писали, що, за словами фахівців, найбільше людей заражаються вірусом в громадському транспорті. Громадяни ігнорують маски і соціальну дистанцію, що не сприяє поліпшенню епідеміологічної обстановки.
Аналогічна ситуація спостерігається і в місцях масового відпочинку людей: на пляжах і в парках.
Нагадаємо, що спалах китайського вірусу зафіксували в Інфоксводоканалі.
Прес-секретар водоканалу запевнив, що у хворих не було ніяких симптомів. Позитивні результати показали ПЛР-тести під час планової перевірки в шести співробітників.
Нагадаємо, що вірус розійшовся з новою силою в Одесі, лікарні не справляються: скільки заражених
Як повідомляла Politeka, поліція влаштувала масову облаву на жителів Одеси: за що штрафують.