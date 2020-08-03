Китайський вірус проник в мерію Одеси і вже стало відомо про зараження заступника Геннадія Труханова

Зокрема, захворювання діагностували у віце-мера Дмитра Жемана, повідомляють місцеві ЗМІ .

У міськраді повідомили, що на самоізоляцію з підозрою на COVID-19 відправлені два інших заступника Павло Вулельман і Світлана Бедрега.

За даними ЗМІ, результат тесту Жеман отримав ще в суботу, а до цього він брав участь в масових заходах і спілкувався з широким колом своїх колег.

Також відомо, що у віце-мерів Дмитра Жемана і Світлани Бедреги - загальна приймальня.

Поки даних про плановану самоізоляції мера Одеси Геннадія Труханова немає.

Міський голова здає ПЛР-тести щотижня, а сьогодні Труханов спокійно вів нараду в муніципалітеті.

Нагадаємо, що тільки лише за одну добу в Одесі і області додалося 68 хворих. Саме стільки нових випадків підтвердила прес-служба МОЗ України.

Всього на Одещині виявлено 3482 випадки вірусу. Померли 48 чоловік, 1354 пацієнтів одужали, 2080 - продовжують хворіти на даний момент.

Раніше ми писали, в цьому році, незважаючи на карантин, мерія Одеси вирішила розщедритися і з розмахом відзначити день міста.

На святкування, яке відбудеться 2 вересня, з міського бюджету планують виділити 4,1 мільйона гривень.

Організація проведення гала-концерту обійдеться в 3 млн 600 тис. гривень. Майже 200 тис. гривень витратять на установку сцени, ще 140 тис. гривень на звукове обладнання і 160 тис. гривень на відеообладнання.

Нагадаємо, що вірус розійшовся з новою силою в Одесі, лікарні не справляються: скільки заражених

Як повідомляла Politeka, поліція влаштувала масову облаву на жителів Одеси: за що штрафують.