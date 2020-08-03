Після невдалих спроб підняти багатостраждальний танкер «Делфі», тепер його хочуть розпиляти
Про це в ході брифінгу заявив одеський губернатор Максим Куций, передає Politeka.net.
Зокрема, глава ОДА зазначив, зараз над цим питанням працює експертна рада з представників конструкторських бюро і науково-дослідних інститутів.
«Ми не виключаємо можливості розпилу судна і прибирання його частинами. Екологічна інспекція стверджує, що в такому випадку будуть негативні екологічні наслідки, але є думка (ми його перевіряємо), що якщо судно ми будемо піднімати з мілини і транспортувати, то забруднення буде не менше, якщо його поріжуть, - розповів Куций.
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До слова, розпиляти судно хотів і судновласник, але проти цього виступала мерія і екологічна інспекція.
Нагадаємо, що раніше ситуацію з «Делфі» визначили як надзвичайну. З кожною спробою підняття танкера у воду виливається все більше нафтопродуктів. Зокрема, остання спроба призвела до забруднення в 100 квадратних метрів. У свою чергу в ГСЧС України підтримали цю позицію.
Також ми повідомляли, що на пляжі по сусідству з аварійним танкером був виявлений мертвий дельфін. Тушка лежала на піску, по всій видимості, її викинуло штормом.
Страшну знахідку виявили відпочиваючі в п'ятницю, 31 липня.
Нагадаємо, масштабне НП з танкером "Делфі" в Одесі: "Пляма на сім кілометрів"
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