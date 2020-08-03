Відпочиваючих стривожило аварійний стан навісу на одному з пляжів в Одесі

Так, на лузанівському пляжі в районі Сортувальної на очах у всіх розвалюється навіс і шматки шиферу ось-ось можуть впасти на голови людей, які прийшли позасмагати. Фотографії розмістили місцеві ЗМІ .

«Хто буде відповідати, якщо на мою дитину впаде шматок шиферу ?! Ви, Геннадій Леонідович ?! Не думаю! Так само як і ви не відповідаєте за те, що в місті падають будинки! - з обуренням говорити одеситка.

Звернемо увагу, що в Одесі існує КП "Узбережжя", яке відає всіма пляжами в місті, але, воно як видно не діє.

Раніше ми повідомляли, на попівських пляжі в районі Дачі Ковалевського, за 16-ю станцією Великого Фонтану обвалилася частина двоповерхового пірсу.

На щастя, під час обвалення на пірсі нікого не було, так що обійшлося без жертв.

Місцеві жителі кажуть, що обвалення не стало для них несподіванкою, так як берегозахисна споруда вже кілька років перебуває в аварійному стані.

У багатьох місцях бетон потріскався, оголивши іржаву арматуру. Не в кращому стані і колони, що підтримують другий поверх пірсу. Однак одеська влада не діяли.

Нагадаємо, що останній пляж в Одесі захопили комерсанти, фото: "будка для збору грошей і не тільки"

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