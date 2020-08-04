Під Одесою помітили чоловіка, який розважається стріляниною з пістолета, поліція не реагує

Відео зі стрільцем розмістив на своїй сторінці в Фейсбук одесит Роман Мельниченко, передає Politeka.net (Щоб переглянути - доскролльте сторінку до кінця)

Кадри зроблені в приватному кооперативі «Чайка, що в селищі Алтестово поблизу траси Київ-Одеса.

На записі видно, як чоловік ходить з пістолетом і заради розваги стріляє з вогнепальної зброї в повітря.

За даними місцевих ЗМІ , стрільцем є один з працівників цього кооперативу, який частенько приїжджає на сезонні роботи. Звати його Микола.

Що цікаво, цей чоловік, постійно влаштовують дебоші, але з незрозумілих причин завжди виходить сухим з води, а місцева поліція просто закриває очі на те, що трапилося.

Після стрілянини голова кооперативу зібрав гільзи, і відніс їх до дільничного, який не хотів приймати заяву і тільки з п'ятого разу його прийняв.

До цього ми повідомляли, що все частіше іноземці стали зазіхати на майно жителів Одеси.

Тільки за одну добу поліції вдалося розкрити два випадки пограбування, які сталися в різних частинах міста.

Так, на селищі Котовського злодії пограбували водія хлібовозки, а на Таїрова припаркований автомобіль.

Gepostet von Роман Мельниченко am Sonntag, 2. August 2020

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