Під Одесою помітили чоловіка, який розважається стріляниною з пістолета, поліція не реагує
Відео зі стрільцем розмістив на своїй сторінці в Фейсбук одесит Роман Мельниченко, передає Politeka.net (Щоб переглянути - доскролльте сторінку до кінця)
Кадри зроблені в приватному кооперативі «Чайка, що в селищі Алтестово поблизу траси Київ-Одеса.
На записі видно, як чоловік ходить з пістолетом і заради розваги стріляє з вогнепальної зброї в повітря.
Гросу без штанів пішла по стопах Асмус, пікантні кадри облетіли мережу: "Це не ліжко, це ..."
Суддя «Майстер Шеф» розповів секрети приготування смачних котлет: «Обов'язково беру ...»
НБУ випустить нові гроші, українцям показали, як вони виглядають: "увійдуть в обіг з 3 серпня"
Дощі атакують Україну з новою силою, кого чекає удар: точний прогноз
За даними місцевих
Що цікаво, цей чоловік, постійно влаштовують дебоші, але з незрозумілих причин завжди виходить сухим з води, а місцева поліція просто закриває очі на те, що трапилося.
Після стрілянини голова кооперативу зібрав гільзи, і відніс їх до дільничного, який не хотів приймати заяву і тільки з п'ятого разу його прийняв.
До цього ми повідомляли, що все частіше іноземці стали зазіхати на майно жителів Одеси.
Тільки за одну добу поліції вдалося розкрити два випадки пограбування, які сталися в різних частинах міста.
Так, на селищі Котовського злодії пограбували водія хлібовозки, а на Таїрова припаркований автомобіль.
Нагадаємо, на одеському вокзалі відкрили полювання на туристів, фото: "не встигають зійти з поїзда"
Як повідомляла Politeka, сотні любителів Росії наробили шуму в Одесі, СБУ прийняла заходи: деталі події
Також Politeka писала, що поліція влаштувала масову облаву на жителів Одеси: за що штрафують