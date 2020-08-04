В автомобіль одеського антикорупціонера кинули гранати

Про це повідомляє видання «Улюблене місто».

Напад стався вночі, 3 серпня, біля спортивного комплексу «Краян».

Повідомляється, що невідомі кинули дві гранати, коли глава відокремленого підрозділу «Міжнародної антикорупційної асамблеї» в Одеській області Анатолій Коломієць сідав в автомобіль.

Антикорупціонер Коломієць відкрив у відповідь вогонь по нападниках, але вони встигли сховатися.

На місце події була викликана поліція, яка знайшла ще одну гранату.

Коломієць стверджує, що на нього було вчинено замах.

За даними місцевих ЗМІ , стрільцем є один з працівників цього кооперативу, який частенько приїжджає на сезонні роботи. Звати його Микола.

Що цікаво, цей чоловік, постійно влаштовує дебоші, але з незрозумілих причин завжди виходить сухим з води, а місцева поліція просто закриває очі на те, що трапилося.

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