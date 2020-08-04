Жителі Одеси спостерігали яскраво-червоний місяць, якій зійшов над морем
Чудові знімки розмістили очевидці в телеграм-каналі «Підслухано Одеса», передає Рoliteka.net
У понеділок, 3 серпня в Одесі можна було побачити дуже красивий повний місяць. Великий місяць буквально винирнув з моря, повис в небі і виглядав просто фантастично.
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Таке масштабне видовище привернуло сотні спостерігачів, які заполонили одеські пляжі. Люди з телефонами та фотоапаратами в руках активно фотографували місяць, робили селфи або просто насолоджувалися космічним краєвидом.
«Повний місяць на море, це напевно одне з ніколи не набридаючі явищ. Скільки разів бачив, і ніколи не залишає байдужим», - діляться враженнями одесити.
Раніше повідомлялося, що в квітні 2020 року в активній фазі був метеоритний дощ Лириды. За словами фахівців, щогодини в атмосфері згоряє до 20 космічних тел. Спостерігати за унікальним подією можна було кілька днів, навіть не використовуючи при цьому телескопи. Зорепад Лириды, який був у розпалі у квітні, відрізняється чи не найбільшими спалахами в небі і чи не найдовшим після згорілих в атмосфері метеоритів.
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