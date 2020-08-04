Незважаючи на те, що Одеська область знаходиться в «зеленій» карантинній зоні, ситуація з захворюваністю китайським вірусом залишається тривожною

Тільки за останню добу в регіоні виявлено 64 нових випадки інфікування Всього захворіли 3545 людей. Такі дані оприлюднила прес-служба МОЗ України, передає Рoliteka.net.

За їх інформацією, один хворий в Одеській області вчора помер. Кількість летальних випадків збільшилася до 49.

Одужали 1354 пацієнтів, продовжують хворіти на даний момент 2142 осіб.

Звернемо увагу, що з розповсюдження інфекції Одеську область віднесли до так званої «зеленого» зоні.

Ця зона передбачає загальні обов'язкові вимоги: не можна заходити в громадські будівлі без маски на обличчі, потрібно дотримувати соціальну дистанцію, мити руки і обробляти їх антисептиком, одна людина може перебувати на п'яти квадратних метрах.

Крім того, допускається відвідування кінотеатрів з заповненостью на 50%, перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях і робота дитячих таборів, а також нічних клубів.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі поліція продовжує штрафувати за порушення карантинних обмежень.

В цей раз постраждали працівниця кафе і власник бару за те, що обслуговували клієнтів без масок.

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