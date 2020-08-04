Може становити небезпеку, про яку мало хто підозрює

До самого берега в Одесі підібралися скати

Їх помітили в понеділок, 3 серпня, на Собачому пляжі.

Соответствуюшее відео розмістив одеський еко-активіст Владислав Балинський, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Незважаючи на свій грізний вигляд, ці найдавніші хрящові риби дуже полохливі. Мені довелося надіти свої довгі ласти, щоб хоч кілька секунд утримати цього красеня в кадрі", – написав він.

Варто сказати, що скати намагаються триматися подалі від людей, тому вдень, коли на пляжах багато відпочиваючих, вони спливають у глибину. Але вранці і ввечері вони нерідко підпливають до самого берега.

Скат може становити небезпеку, про яку мало хто підозрює.

Якщо наступити на нього, то можна отримати удар шипа. Крім того, що це небезпечна холодна зброя, він ще й випускає отруту, який знаходиться в спеціальних залозах. Потрапляючи в кров жертви, отрута хвостокола:

• викликає сильні, спазмообразные болю;

• різко знижує тиск, що проявляється слабкістю, ознобом, блюванням, втратою свідомості;

• сильно частішає пульс;

• призводить до паралічу м'язів.

Рану слід якомога швидше промити гарячою водою і прийняти антигістамінні препарати. Крім того, шип може обламатися і залишитися в рані – тоді необхідно терміново звертатися до лікаря.

Вот, такие скаты хвостоколы плавают сегодня в пляжной зоне пляжа Собачка. Несмотря на свой грозный вид, эти древнейшие хрящевые рыбы очень пугливы. Мне пришлось надеть свои самые длинные ласты чтобы хоть несколько секунд удержать этого красавца в кадре:). Настоящая же опасность для всего живого находится поблизости, буквально в 100 метрах правее. Судно Delfi сегодня - это экологическая мина. От действия органов власти на сегодняшний день зависит состояния ближайших к Дельфину пляжей на несколько лет вперёд. Приходите сегодня 04.08.2020 в 14.00 на брифинг и вы узнаете подробнее об опасностях связанных с танкером Delfi в Одессе. https://www.facebook.com/events/582698495967151/ Gepostet von Balinskyy Vladislav am Montag, 3. August 2020

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