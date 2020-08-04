В Одеській області собака великої породи напав на дитину, в результаті чого його відвезли до лікарні з рваними ранами голови

Про інцидент, який трапився днями в селі Удобне Білгород-Дністровського району повідомили в місцевій поліції, передає Politeka.net

6-річний хлопчик з батьками приїхав з обласного центру до родичів у село. Поки дорослі займалися своїми справами, їх діти гуляла в саду, де була прив'язана німецька вівчарка. Постраждалий кинув у бік собаки дитячу лопатку, а коли підійшов забрати її — пес вкусив хлопчика.

Дитину відвезли до лікарні з рваними ранами голови.

За словами медиків, ніяких погроз його життю і здоров'ю немає.

В теж час з батьками поліцейські провели профілактичну бесіду. Їм пояснили, що залишати дітей без нагляду не можна. До того ж, якщо вдома є тварини, потрібно обов'язково пояснювати дітям, що з ними потрібно поводитися обережно і ні в якому разі не дражнити.

До цього в Одесі стався ще один випадок нападу собаки.

Зоозахистницю Діану Количеву покусала собака великої породи, яку вона взяла на перетримку.

Інцидент стався під час прогулянки на 411 батареї. Нападниця собака почав гавкати на іншу собаку і намагатися вирватися з повідка. Волонтер намагалася утримати її, але в підсумку отримала рани.

Зараз дівчина перебуває в реанімації у важкому стані. У неї багато ран, які зашивали під наркозом протягом чотирьох годин.

Пізніше стало відомо, що агресивну собаку приспали.

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