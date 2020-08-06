Мер Одеси Геннадій Труханов приховав важливу інформацію від громадськості і тепер його будуть за це судити

Зокрема, в декларації за 2017 рік Геннадій Труханов «забув» вказати дружину та її майно на суму понад 16 мільйонів гривень.

Прокурори САП і детективи НАБУ вже відправили до суду обвинувальний висновок у справі міського голови, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За версією слідства, Труханов не вказав у декларації майна і доходу, що належить дружині. Зокрема, квартира в м. Одеса, паркувальне місце, автомобіль, а також корпоративні права і т. д. загальна вартість віддаленого майна досягає майже 16,3 млн грн.

Зазначається, що це вже друга справа щодо «недостовірної» декларації. Перше до суду відправили в червні 2019 року. У ньому мера Одеси звинувачують у забудькуватості при складанні декларацій за 2015 і 2016 року.

Раніше ми писали, цього року, незважаючи на карантин, мерія Одеси вирішила розщедритися і з розмахом відзначити день міста.

На святкування, яке відбудеться 2 вересня, з міського бюджету планують виділити 4,1 мільйона гривень.

Організація проведення гала-концерту обійдеться в 3 млн 600 тис.гривень. Майже 200 тис.гривень витратять на встановлення сцени, ще 140 тис. гривень на звукове обладнання та 160 тис. гривень на відеообладнання.

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