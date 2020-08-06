В Одесі туристи знімали чужі гроші з банкоматів

Подробиці хитрої схеми розповіли в прес-службі Національної поліції в Одеській області, передавати Politeka.net. (Щоб переглянути відео, досколльте сторінку до кінця)

Так, двоє приїжджих з Кіровоградської області у віці 37-ми і 38-ми років встановлювали спеціальні накладки з липкою стрічкою, які блокували видачу купюр, і чекали поки клієнт здійснить операцію зі зняття готівки. Оскільки банкомат через перешкоду блокував видачу грошей, клієнт йшов, щоб зателефонувати в сервісну службу. Злодії в цей час виймали накладку разом з грошима.

Однак довго орудувати зловмисникам не довелося співробітники поліції разом зі своїми колегами з кіберполіції затримали їх прямо на «гарячому». Чоловіки вже були судимі раніше за майнові злочини.

Зараз їх помістили в СІЗО, де вони будуть чекати запобіжний захід.

Раніше ми повідомляли, що під Одесою аферист придумав хитромудру схему, як однією купюрою поповнити рахунок на 50 тисяч гривень.

29-річний житель Біляївського району за допомогою розрізаної 200 гривневої купюри, нитки та клейкої стрічки виготовив спеціальний пристрій. З його допомогою він однією і тією ж купюрою неодноразово через термінал онлайн платежів поповнював свій мобільний рахунок.

Потім ці гроші шахрай перераховував на електронні гаманці та банківські картки, а потім знімав готівку.

Як виявилося, на рахунку афериста 44 факти кримінальних правопорушень в Одесі та інших населених пунктах, якими він завдав матеріальної шкоди на суму в 50 тисяч гривень.

Нагадавши, туристку з Києва обурила російська мова в Одесі, відео: "як у Москві"

Як повідомляла Politeka, молода одеситка кидалася під колеса авто: момент потрапив на відео

Також Politeka писала, що злочин одеського копа над дитиною сполошив Одесу: ЗМІ розсекретили його ім'я і фото