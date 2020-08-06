В Одеській області в результаті вибуху гранати постраждали приїжджі

Подія трапилася в ніч на 6 серпня, в селі Піщана в Балтському районі, повідомляє прес-служба регіонального ГУНП, передає Politeka.net

За словами поліцейських, під час розпивання спиртних напоїв спалахнула сварка між співмешканцем господині та її гостями, які приїхали з Вінницької області.

Чоловік кинув у їхній бік гранату, а сам зник з місця злочину.

В результаті вибуху множинні рвані рани отримали двоє чоловіків-41-го і 27-ми років, а також 30 - річна жінка, - їх доставили в лікарню.

Подію кваліфікували як замах на вбивство. На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Ведеться пошук підривника.

До цього ми писали, в автомобіль Одеського антикорупціонера кинули гранати.

Напад стався вночі, 3 серпня, біля спортивного комплексу «Краян». Невідомі кинули дві гранати, коли голова відокремленого підрозділу «міжнародної антикорупційної Асамблеї» в Одеській області Анатолій Коломієць сідав в автомобіль.

Антикорупціонер Коломієць відкрив вогонь у відповідь по нападниках, але вони встигли сховатися.

На місце події була викликана поліція, яка знайшла ще одну гранату.

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