В Одеській області поліція оголосила в розшук 14-річного хлопця, який не виходить на зв'язок з минулого місяця

Про це стало відомо виданню Politeka.net з повідомлень прес-служби регіонального ГУНП

Сорока Григорій, 2006 року народження, пішов з дитячого будинку сімейного типу 30 липня 2020 року, і на сьогоднішній день про його місцезнаходження нічого не відомо.

На вигляд зниклому хлопцеві 14-17 років, зріст близько 180 см, середньої статури, волосся русяве, коротке.

В останній раз, коли його бачили був одягнений в чорні шорти, білу футболку з принтом на грудях у вигляді рожевого прямокутника із зображенням Пальми, сірі кросівки. При собі мав чорний батник і сірі спортивні штани.

У поліції закликали, з будь-якою інформацією про неповнолітнього прохання повідомляти в Подільський відділ ГУНП в Одеській області за телефонами (04862)4-20-20, (04862)4-20-21, (050)554-20-20, на спецлінію " 102 " або до найближчого відділення поліції.

До цього ми повідомляли, що минулого тижня на території Одеської області зникли 27 дітей.

Саме стільки заяв про зникнення неповнолітніх було подано до правоохоронних органів за період з 27 липня по 2 серпня поточного року.

У прес-службі ГУНП в Одеській області зазначили, що всі вони були знайдені і повернуті батькам.

Крім того, минулого тижня тридцять шість осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків.

П'ять осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності за домашнє насильство.

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