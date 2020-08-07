В Одеській області готуються до посилення карантинних заходів через стрімкі темпи поширення вірусу

Як відомо, минулого тижня в МОЗ віднесли Одещину до так званої "зеленої" зони, але в будь-який момент ситуація може посилитися, передає Politeka.net

Якщо зростання темпів поширення COVID-19 не сповільниться, то сьогодні в МОЗ розглядатимуть переведення області на більш жорсткий карантин.

Звернемо увагу, що в «жовтій» зоні карантину забороняється робота установ соцзахисту, в яких перебувають люди пенсійного віку. А в "помаранчевій" зоні не можна працювати хостелам і турбазам, спортивним закладам, дитячим таборам. Ночами заборонена робота барів, кафе і ресторанів, а в масових заходах можуть брати участь до 100 осіб з дотриманням дистанції в 20 метрів.

За останніми даними МОЗ, на території Одеської області виявлено 156 нових випадків інфікування. Загальна кількість хворих досягла 3904.

Ще три пацієнти померли, а це означає, що кількість загиблих в регіоні досягла 65 осіб.

Один пацієнт вчора вилікувався, а 168 жителів регіону потрапили під спостереження лікарів з підозрою на COVID-19.

Медики пояснюють такий сплеск хворих тим, що люди нехтують карантинними обмеженнями і збільшенням кількості проведених тестів.

Зазначимо, що через сплеск захворюваності в Одесі стали готувати Додаткові лікарні, які прийматимуть заражених.

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