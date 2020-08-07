Подружня пара вирушила відпочивати на один з курортів в Одеській області, але сталося нещастя

Подробиці трагедії в селі Лиман Татарбунарського району, на території курорту "Катранка" розповів у соцмережах очевидець Олексій Левченко, передає Politeka.net

За словами чоловіка, подружжя потонуло в морі, бо не зуміло впоратися з течією води. Того дня погода була вітряною, але хвилі, зазначив Левченко, не були особливо великими.

"Я відплив подалі і насолоджувався тими гойдалками з хвиль, які накочували одна за однією. Захопившись цією розвагою, я не помітив, як пристойно віддалився від берега. Перевернувшись на спину, я благополучно дістався до безпечного місця, де ноги торкалися дна. Повернувши голову, я побачив симпатичну молоду дівчину, наші погляди на секунду перетнулися. Вона посміхалася і була щаслива. В мить у мене майнула думка - "так далеко від берега сама і не боїться", - розповів очевидець.

Як потім з'ясувалося, дівчина відпочивала разом з великою компанією, де були діти і люди старшого віку.

]"Найстарший з них (по виду дідусь), почав махати руками, бігаючи по пляжу. Коли я придивився, то побачив ту незнайомку в оточенні двох чоловіків у воді. Як виявилося, пізніше, один з них був її чоловік, другий – кум. Вони віддалялися від берега. Ситуація розгорталася дуже швидко. Буквально відразу з поля зору зник один з чоловіків, після-дівчина. Третій на спині плив до берега. Через деякий час тіло дівчини стало видно і здавалося, що вона теж пливе на спині. Але згодом стало ясно, що хвиля несе її тіло. Далі був шок, хтось кричав, хтось плакав, хтось просто не розумів, як це могло статися", – продовжив свою розповіді Левченко.

За його словами, на допомогу відгукнулися сім'я медпрацівників і хлопець, які теж відпочивали поруч.

Хлопець протягом 2 годин робив масаж серця і штучне дихання. Запаху алкоголю від дівчини не було чутно.

Що стосується рятувальної служби пляжу, то вона зовсім не була пристосована до таких ситуацій.

Коли ж приїхала швидка, зазначив очевидець, то медики поводилися так, ніби приїхали вже до покійниці.

"Найцікавіше було, коли в новій машині швидкої допомоги лікар або фельдшер (я не сильний в медицині) в буквальному сенсі слова не міг нічого знайти і підключити. При цьому не розуміючи, де що лежить і як Що працює. Машини нові, а персонал абсолютно не навчений. І ті ж відпочиваючі надавали допомогу в машині і далі", - додав Левченко.

Як розповіли в прес-службі ДСНС в Одеській області, 37-річна постраждала померла пізно ввечері в стінах лікарні. Врятувати її не вдалося.

Наступного дня з моря витягли труп її чоловіка. За фактом загибелі людей відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК (умисне вбивство).

Нагадавши, море на популярному курорті Одеси забарвилося в дивний колір: кадри аномалії.

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