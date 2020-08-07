В Одеській області встановлено новий антирекорд по зараженню китайським вірусом

За минулу добу в регіоні виявлено 156 нових випадків захворюваності. І це на даний момент найбільша цифра, яку зареєстрували з початку епідемії, передає Politeka.net, з посиланням на дані МОЗ.

Всього станом на п'ятницю, 7 серпня, на Одещині зареєстровано 3904 хворих. Ще три пацієнти померли, внаслідок чого кількість смертей збільшилася до 65. Один пацієнт вчора вилікувався, а 168 жителів регіону потрапили під спостереження лікарів з підозрою на COVID-19.

За даними Одеської ОДА, в області коронавірус офіційно підтвердили у 3913 осіб. З них 2262 - це жінки, 1651-чоловіки. Одужали-1715 осіб. Померли-65 осіб.

З 156 виявлених випадків за минулу добу, 40 осіб - з Одеси, решта - з області. Зокрема, 22 - Миколаївський район, 17 - Болградський район, 10 - Арцизький район, 9-Білгород - Дністровського, 8 - Саратський район, 6-Біляївський район.

Станом на ранок 7 серпня в Україні 78261 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 1852 летальних, 43055 пацієнтів одужали. За добу зафіксували 1453 нових випадки захворювання.

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