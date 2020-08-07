У курортному селищі Затока горіла база відпочинку " Блакитний вогник»
Про це повідомили очевидці в соцмережах, розмістивши відео з місця пожежі, передає Politeka.net (Щоб переглянути-доскролльте до кінці)
За словами свідків події, на одній з будівель туристичної бази тріснув дах, на ній палахкотить полум'я, осколки шиферу розлітаються по території.
Місцеві жителі кинулися своїми силами гасити пожежу.
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Також очевидці повідомили, що в епіцентрі вогню знаходилися газові балони, вони нібито чули звуки вибухів.
Тим часом у прес-службі ДСНС пояснили ситуацію. Виявилося, що пожежа знищила господарську будову і магазин.
Прибулі рятувальники локалізували пожежу і не допустили поширення вогню на дерев'яний житловий корпус на базі відпочинку «Блакитний вогник».
На щастя, ніхто з людей не постраждав.
"Згорів електричний кабель, який, ймовірно, і був причиною пожежі", - зазначають рятувальники.
Раніше ми повідомляли, в Одесі спалахнуло дві пожежі - в кіоску, з приготування шаурми, а також на ринку.
Так, в ніч на 30 липня на спецлінію «101» надійшов виклик про те, що на вулиці Краснова горить торговий павільйон, в якому готують і продають шаурму.
Прибулі рятувальники ліквідували пожежу протягом декількох хвилин. Загиблих і постраждалих немає.
Ще одна НП сталася на оптовому ринку на проспекті Небесної Сотні. Там загорівся оптовий павільйон.
За інформацією рятувальників, вогонь поширився на площу 10 квадратних метрів і був ліквідований об 11:35.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
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