У курортному селищі Затока горіла база відпочинку " Блакитний вогник»

Про це повідомили очевидці в соцмережах, розмістивши відео з місця пожежі, передає Politeka.net (Щоб переглянути-доскролльте до кінці)

За словами свідків події, на одній з будівель туристичної бази тріснув дах, на ній палахкотить полум'я, осколки шиферу розлітаються по території.

Місцеві жителі кинулися своїми силами гасити пожежу.

Також очевидці повідомили, що в епіцентрі вогню знаходилися газові балони, вони нібито чули звуки вибухів.

Тим часом у прес-службі ДСНС пояснили ситуацію. Виявилося, що пожежа знищила господарську будову і магазин.

Прибулі рятувальники локалізували пожежу і не допустили поширення вогню на дерев'яний житловий корпус на базі відпочинку «Блакитний вогник».

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

"Згорів електричний кабель, який, ймовірно, і був причиною пожежі", - зазначають рятувальники.

Раніше ми повідомляли, в Одесі спалахнуло дві пожежі - в кіоску, з приготування шаурми, а також на ринку.

Так, в ніч на 30 липня на спецлінію «101» надійшов виклик про те, що на вулиці Краснова горить торговий павільйон, в якому готують і продають шаурму.

Прибулі рятувальники ліквідували пожежу протягом декількох хвилин. Загиблих і постраждалих немає.

Ще одна НП сталася на оптовому ринку на проспекті Небесної Сотні. Там загорівся оптовий павільйон.

За інформацією рятувальників, вогонь поширився на площу 10 квадратних метрів і був ліквідований об 11:35.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Пожарные спасли жилой корпус базы отдыха в Затоке http://trassae95.com/all/news/2020/08/07/pozharnye-spasli-zhiloj-korpus-bazy-otdyha-v-zatoke-58220.html Спасатели сумели оперативно локализовать пожар в Затоке на базе отдыха «Голубой огонек» и спасти деревянный жилой корпус. Об этом сообщил корреспондент «Трасса Е-95». Огонь уничтожил хозяйственное строение и магазин. Спасатели приехали на вызов очень быстро и локализовали пожар. Люди не пострадали. Сгорел электрический кабель, который, вероятно, и был причиной пожара. Напомним, масштабный пожар разгорелся утром, 7 августа, на базе отдыха «Голубой огонек» в Затоке. Отдыхающие пытались самостоятельно гасить огонь, но масштабы пожара не позволяют это сделать. От огня трещал шифер на строениях. Пожар грозил перекинуться на жилые корпуса и соседнюю базу «Шелковик». Gepostet von Трасса Е-95 am Freitag, 7. August 2020

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