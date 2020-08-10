В Одесі на Таїрова загорілася квартира в багатоповерхівці

Як повідомляє Politeka.net, кадрами з місця пожежі поділилися свідки події. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

У прес-службі обласного ДСНС, поінформували, що в неділю, 9 серпня, близько шостої вечора рятувальникам надійшов сигнал, що за адресою Левітана, 73 сталося загоряння в квартирі на сьомому поверсі.

На місце з'їхалися дев'ять пожежних машин. Під час гасіння вогню рятувальники провели евакуацію. Вони вивели з будинку десять мешканців, у тому числі трьох дітей. Одну дівчину врятували за допомогою пожежних сходів.

На щастя, як зазначили в ДСНС, загиблих і постраждалих немає.

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Прибулі рятувальники локалізували пожежу і не допустили поширення вогню на дерев'яний житловий корпус на базі відпочинку «Блакитний вогник».

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Подія трапилася в одному з будинків на вулиці Пантелеймонівській, 64, навпроти залізничного вокзалу.

Як розповіли очевидці, напередодні у літньої жінки був конфлікт з сусідами через сміття.

Жінка обурювалася через залишене в парадній сміття і погрожувала його підпалити.

"Вона часто п'є, і в ці моменти може витворяти багато. Сміття їй заважало, хоча на ранок його обіцяли винести, але вона говорила при всіх, погрожувала його спалити. До цього пожежа була три тижні тому, вона була тверезою, чекала поки розгориться, а потім почала будити, і то не всіх», - розповіли мешканці.

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