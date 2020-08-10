Весь тиждень в Одесі господарюватимуть атмосферні фронти і антициклони

Про те, яка погода очікує жителів з 10 по 16 серпня розповіли синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net,

У понеділок, 10 серпня, протягом усього дня в місті стоятиме хмарна погода, проте опадів не обіцяється.

Температура повітря трохи опуститься і складе + 24 + 29 градусів. У першій половині дня очікується помірний вітер з Північного Сходу, а після обіду він вщухне.

У вівторок, 11 липня, в Одесі піде дощ, який принесе атмосферний фронт, можливо навіть з грозою. Незважаючи на похмуру погоду, буде досить жарко. Температура коливатиметься в межах +22+24 вночі, вдень + 27 + 30 градусів.

Середа, 12 серпня, стане найспекотнішим днем Цього тижня. Стовпчик термометра підніметься до + 33 градусів. У другій половині дня Хмари затягнуть небо над містом і можливо поллє дощ, місцями з грозами. Вітер прогнозується слабкий, змінних напрямків.

У четвер, 13 серпня, в Одесу нагряне новий антициклон, який прожене хмари і встановить сонячну погоду. Опадів у цей день не обіцяється, проте, за прогнозами синоптиків, спека почне спадати. Температура повітря вночі на градусниках покаже + 20 +22 градуси, вдень+27 + 29 градусів. Вітер буде дути помірний, північний.

У п'ятницю, 14 серпня, стовпчик термометра опуститься ще на кілька градусів тепла. Хмар на небі не з'явиться. Дощів теж очікувати не варто. Прогнозується помірний, змінний вітер.

Температура повітря коливатиметься в межах +19 + 27 градусів.

У суботу, 15 серпня, спека різко спаде і в місті встановиться комфортна температура +19 +26 градусів. Невелика хмарність з'явиться тільки після обіду. Без опадів. Слабкий вітер буде регулярно міняти свій напрямок.

У неділю, 16 серпня, синоптики також не прогнозують спеки. Температура складе + 20+26 градусів, вдень буде без опадів і з невеликою хмарністю. Помірний вітер буде дути зі сходу.

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