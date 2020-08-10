В Одесі на п'яній їзді, та ще на пішохідній зоні, попався чоловік, який називає себе полковником поліції
Інцидент стався ввечері в неділю на пляжі в Лузанівці. Відео затримання показав Telegram-канал "Одеса INFO", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскроллте до кінця)
Очевидці розповіли що п'яний водій катався по центральній алеї пляжу разом з сином. Потім йому не сподобалося, що на його шляху був відпочиваючий і він вступив з ним в словесний конфлікт.
На місце підійшли нацгвардійці, вони передали порушника поліції. Коли чоловіка затримували він представився полковником Південного оперативного командування.
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"Ксивой своєї махав, помічник»" і доводив, що його не повинні затримувати. "Розстріляв тут усіх, б.., Злочинця знайшли...», - кажуть очевидці.
Крім того, люди обурювалися тим, що по пішохідній зоні в Лузанівці регулярно катаються п'яні водії з місцевих розважальних закладів, але поліція затримала тільки цих.
Тим часом у поліції вже відреагували на подію відхрестившись від неї.
У прес-службі ГУНП в Одеській області заявили, що чоловік не має ніякого відношення до правоохоронних органів є представником громадської організації.
Раніше ми повідомляли, на курорті в Одеській області жінка напідпитку каталася по пляжу і мало не переїхала відпочиваючого.
Приїжджаючи з Ізмаїла під впливом алкоголю сіла за кермо автомобіля і поїхала вздовж берега прямо серед людей. Один з відпочивальників намагався припинити побачене: чоловік став перед машиною, проте правопорушниця дала по газах і поїхала далі.
Відзначається, що наїзду чоловік уникнув, застрибнувши на капот.
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