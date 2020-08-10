В Одесі на п'яній їзді, та ще на пішохідній зоні, попався чоловік, який називає себе полковником поліції

Інцидент стався ввечері в неділю на пляжі в Лузанівці. Відео затримання показав Telegram-канал "Одеса INFO", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскроллте до кінця)

Очевидці розповіли що п'яний водій катався по центральній алеї пляжу разом з сином. Потім йому не сподобалося, що на його шляху був відпочиваючий і він вступив з ним в словесний конфлікт.

На місце підійшли нацгвардійці, вони передали порушника поліції. Коли чоловіка затримували він представився полковником Південного оперативного командування.

"Ксивой своєї махав, помічник»" і доводив, що його не повинні затримувати. "Розстріляв тут усіх, б.., Злочинця знайшли...», - кажуть очевидці.

Крім того, люди обурювалися тим, що по пішохідній зоні в Лузанівці регулярно катаються п'яні водії з місцевих розважальних закладів, але поліція затримала тільки цих.

Тим часом у поліції вже відреагували на подію відхрестившись від неї.

У прес-службі ГУНП в Одеській області заявили, що чоловік не має ніякого відношення до правоохоронних органів є представником громадської організації.

Раніше ми повідомляли, на курорті в Одеській області жінка напідпитку каталася по пляжу і мало не переїхала відпочиваючого.

Приїжджаючи з Ізмаїла під впливом алкоголю сіла за кермо автомобіля і поїхала вздовж берега прямо серед людей. Один з відпочивальників намагався припинити побачене: чоловік став перед машиною, проте правопорушниця дала по газах і поїхала далі.

Відзначається, що наїзду чоловік уникнув, застрибнувши на капот.

Пьяный "полковник" задержан в Одессе за езду по пешеходной зоне пляжа http://trassae95.com/all/news/2020/08/10/pjyanyj-polkovnik-policii-zaderzhan-v-odesse-za-ezdu-po-peshehodnoj-zone-plyazha-58248.html Правоохранители задержали пьяного "полковника" за рулем автомобиля на пешеходной зоне возле одесского пляжа Лузановка. Видео задержания опубликовал Telegram-канал «Одесса INFO». «Когда его принимали он решил показать свои боксёрские умения, но его благополучно упаковали», - сказано в сообщении. "Полковник" катался по центральной аллее пляжа вместе с сыном. Ему не понравилось, что на его пути был пешеход и он вступил с ним в конфликт. По словам очевидцев, после прибытия правоохранителей он «ксивой своей махал, помощник…» и доказывал, что его не должны задерживать. «Расстрелял тут всех, б.., Преступника нашли…», - возмущался "полковник". При этом за кадром звучали комментарии, что "полковник" откупится и ему ничего не будет. Якобы сын уже договаривается с полицейскими. Кроме того, люди возмущались тем, что по пешеходной зоне в Лузановке регулярно катаются пьяные водители из местных развлекательных заведений, но полиция задержала только этих. ОБНОВЛЕНО Информация о пьяном полковнике появилась в соцсетях, однако в пресс-службе полиции в Одесской области отметили, что мужчина не имеет никакого отношения к правоохранительным органам и является представителем общественной организации. Gepostet von Трасса Е-95 am Sonntag, 9. August 2020

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