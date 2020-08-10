В Одеській області через посуху під загрозою опинився урожай кукурудзи та соняшнику

Аномально тепла зима, відсутність дощів і снігу призвели до катастрофічної ситуації з урожаєм не тільки озимих культур, а й інших.

Так, сало відомо, що гинути стали ярі технічні культури. Про це в ході сесії облради заявила депутат Алла Стоянова, передає Politeka.net.

За її словами, в Асоціації фермерів Бессарабії повідомляють про загибель ярих культур через посуху.

"Все зів'яло. Кукурудза на 82% загинула. По соняшниках: 65% заявлених площ вже висохли. Висота посівів 25 см, а в капелюшках насіння немає», — заявила вона.

Зокрема, через відсутність достатнього рівня опадів взимку і влітку місцеві бюджети Одеської області почали недоотримувати податки, а число безробіття в сільському господарстві почало зростати.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області посуху визнали надзвичайною ситуацією природного характеру.

За словами одеського губернатора, на сьогодні збитки від посухи, які були зафіксовані спільно з Мінекономіки, становлять понад 6,5 мільярдів гривень.

Серед найбільш постраждалих-господарства Болградського, Ізмаїльського, Татарбунарського, Кілійського та Ренійського районів, де зафіксовано загибель 70% посівів. На 50% площ загинули посіви в Білгород-Дністровському, Біляївському, Арцизькому, Саратському і Тарутинському районах.

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