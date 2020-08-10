В Одеській області через посуху під загрозою опинився урожай кукурудзи та соняшнику
Аномально тепла зима, відсутність дощів і снігу призвели до катастрофічної ситуації з урожаєм не тільки озимих культур, а й інших.
Так, сало відомо, що гинути стали ярі технічні культури. Про це в ході сесії облради заявила депутат Алла Стоянова, передає Politeka.net.
За її словами, в Асоціації фермерів Бессарабії повідомляють про загибель ярих культур через посуху.
Українцям доведеться повернути пенсії та субсидії, важливе роз'яснення: кого залишать без грошей
"Це вже непристойно": фітнес-тренер Усманова занадто сильно натягнула купальник заради гарячого кадру
Мокра Дорофєєва побешкетувала в басейні в мікро купальнику, Потап не витримав: "Вже перебір»
Російська Кардашьян без білизни перевершила саму себе в сукні з екстремальними розрізами: "Нереально гаряче"
"Все зів'яло. Кукурудза на 82% загинула. По соняшниках: 65% заявлених площ вже висохли. Висота посівів 25 см, а в капелюшках насіння немає», — заявила вона.
Зокрема, через відсутність достатнього рівня опадів взимку і влітку місцеві бюджети Одеської області почали недоотримувати податки, а число безробіття в сільському господарстві почало зростати.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області посуху визнали надзвичайною ситуацією природного характеру.
За словами одеського губернатора, на сьогодні збитки від посухи, які були зафіксовані спільно з Мінекономіки, становлять понад 6,5 мільярдів гривень.
Серед найбільш постраждалих-господарства Болградського, Ізмаїльського, Татарбунарського, Кілійського та Ренійського районів, де зафіксовано загибель 70% посівів. На 50% площ загинули посіви в Білгород-Дністровському, Біляївському, Арцизькому, Саратському і Тарутинському районах.
Нагадаємо, що туристи застрягли в пробках на в'їзді в Одесу, вжито термінових заходів: подробиці
А ще Politeka писала, що спека до +36 і зливи з градом: синоптики попередили, в які дні чекати сюрпризів в Одесі
Також Politeka повідомляла, що погода підготувала особливий сюрприз одеситам, синоптики видали прогноз: "п'ять днів дощі"