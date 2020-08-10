Незважаючи на похмуре небо, весь день Одеса буде під впливом антициклону

Про це повідомляють у Гідрометцентрі Чорного та Азовського моря, передає Politeka.net

За їхніми прогнозами, хмарний день і похмурий вечір прийдуть в Одесі на зміну ясному ранку. Про однак істотних опадів метеорологи не обіцяю.

Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі 19-21 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 28-30 градусів.

Температура морської води складе 23-24 градусів.

В Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі 16-21 градусів, вдень 28-33 градусів.

На автошляхах області видимість хороша.

Раніше ми писали, що потужна стихія, яка обрушилася на Одещину, накоїла багато бід у заповідній зоні.

Про трагічну подію, яку зафіксували в Національному природному парку "Тузлівські лимани" розповів відомий еколог Іван Русєв.

Він зазначив, що всьому виною виявилася потужна злива з градом.

В результаті негоди загинули 11 лелек, 32 кулика чибіса, 10 Куликів Фіфі, 3 сизоворонки, сотні шпаків і десятки інших птахів.

"Число загиблих птахів тільки на маленькій ділянці заплави річки Хаджидер склало не менше 300", - повідомив еколог.

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