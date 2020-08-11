Прокурори обіцяють, що тепер він не відкрутиться

Незабаром Геннадію Труханову можуть заборонити займати посаду мера

Про це повідомив прокурор САП Олександр Омельченко, пише Українська служба інформації .

«Ми будемо пропонувати заборонити обіймати посади Геннадію Труханову в органах державної влади та місцевого самоврядування», — сказав прокурор Омельченко.

За даними видання, Антикорупційний суд ще не встиг розглянути справу Труханова про недостовірність декларацій за 2015 і 2016 роки, де він не вказав доходи і майно на 52 млн гривень. Воно близьке до винесення вироку, але навесні цього року вже настав термін давності. Тому Труханов уникне покарання за цими епізодами, навіть якщо суд визнає його винним.

Тепер же Омельченко запевняє, що цього разу прокуратура прискориться, щоб суд встиг винести вирок у новій справі.

«Ми, як сторона обвинувачення, будемо набагато швидше подавати докази, бо практика вже склалася, а докази у своїй більшості будуть однаковими. Йдеться про ті ж об'єкти декларування. Обсяг доказів майже такий же. Тому ми будемо прискорюватися, надаючи докази. Також будемо орієнтуватися, щоб суд розглянув справу і виніс вирок до закінчення строків давності, тобто до березня 2021 року. Не хочеться забігати вперед щодо апеляції. Можливо, вирок влаштує обидві сторони. Сподіваюся, що сторона захисту все ж визнає провину, коли побачить в повному обсязі докази. Це процес, все можливо", - розповів він.

Рані ми повідомляли, що до Антикорупційного суду відправлено обвинувальний висновок у справі Труханова, який не вказав у декларації за 2017 рік дружину та її багатомільйонне майно.

Зокрема, квартира в місті Одеса, паркувальне місце, автомобіль, а також корпоративні права і т. д. загальна вартість віддаленого майна досягає майже 16,3 млн грн.

Зазначається, що це вже друга справа щодо «недостовірної» декларації. Перше до суду відправили в червні 2019 року. У ньому мера Одеси звинувачують у забудькуватості при складанні декларацій за 2015 і 2016 року.

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