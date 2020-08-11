Серйозна пожежа розгорілася в курортному селищі на півдні Одеської області

НП сталася близько півночі в селі Приморське Кілійського району. Спочатку про неї повідомляли користувачі в соцмережах, де розміщували кадри з пожежі, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами очевидців, вогонь спалахнув у барі в самому центрі села. Його локалізувати не вдалося і пожежа перекинулася на територію ринку.

Пізніше в ДСНС прокоментували інцидент.

Пожежні служби, які прибули на місце побачили, що горить вже два торгові павільйони і кафе.

Вогонь локалізували о 00:33, ліквідували о 00: 55. Площа загоряння склала 220 квадратних метрів.

Вогонь знищив два кіоски з сувенірами та пошкодив приміщення кафе «Чайка». Всі три заклади знаходилися під одним дахом.

Відзначається, що пожежникам вдалося врятувати три сусідніх павільйони і кафе «Лагуна».

На місці НП працювали дев'ять співробітників ДСНС і три машини спецтранспорту, один доброволець і машина від місцевої пожежної команди «Приморське». На щастя, пожежі ніхто не постраждав. Причини загоряння встановлюються.

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У прес-службі обласного ДСНС поінформували, що в неділю, 9 серпня, близько шостої вечора рятувальникам надійшов сигнал, що за адресою Левітана, 73 сталося загоряння в квартирі на сьомому поверсі.

Під час гасіння вогню рятувальники провели евакуацію. Вони вивели з будинку десять мешканців, у тому числі трьох дітей. Одну дівчину врятували за допомогою пожежних сходів.

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