В Одесі потрапив у ДТП телеведучий і учасник таких шоу як "Танці з зірками" і " Голос країни" Даніель Салем

Про це повідомляє місцеве видання « 048.ua ", оприлюднивши кадри з місця аварії.

Подія трапилася днями на перехресті вулиць Рішельєвська та Успенська.

Телеведучий на своєму мотоциклі Harley Davidson в'їхав в автомобіль Chevrolet, яка, за даними видання, різко загальмувала. Сам артист не встиг уникнути зіткнення.

В результаті аварії ніхто не постраждав. Мотоцикл Салема також в порядку, а ось бампер автомобіля трохи постраждав.

Раніше ми писали, в центрі Одеси на дорозі провалилася бетономішалка. НП сталася в п'ятницю, 7 серпня, на Деволановском узвозі.

Як видно на фото, автомобіль провалився заднім правим колесом, яке буквально пішло під землю. Під ним-яма, глибиною приблизно два метри. З неї йшов пар, по всій видимості, внизу проходить колектор.

За словами очевидців, в результаті події ніхто не постраждав. У машини пошкоджена задня вісь.

Звернемо увагу, що колектор на Деволанівському узвозі давно знаходиться в аварійному стані. Через це під час злив затоплює спуск, а разом з ним і митну площу. Дірки в бруківці йдуть в колектор зяють на спуску вже не перший рік.

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