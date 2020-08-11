В Одесі біля скандально відомого будівництва утворилися смердючі озера, вода з яких стікає прямо в море
Відповідне відео оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук одеський еколог Владислав Балинський, передає Politeka.net (Щоб переглянути-доскролльте до кінця)
Зокрема, на 14 станції Великого Фонтану під схилами, на території будівництва ЖК "Ля Мер", екоактивісти виявили дві ями в землі, наповнені брудною водою, що видає неприємний запах. Потім ця вода повз примітивного туалету стікає через водовідвідний жолоб, разом з грунтовими водами – в бік пляжу.
"Ви здивовані що у дітей після відвідування одеських пляжів виникають стаматити, кон'юнктивіти і кишкові інфекції невстановленої етіології? Не дивуйтеся, коли велике будівництво відбувається в межах прибережної захисної смуги, таке трапляється. Уявіть собі яка антисанітарія буде тут після здачі і заселення цих величезних житлових комплексів – - написав Балинський.
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Одесити під відео залишають свої гнівні коментарі.
"Спасибі Труханову! Справи його видно в місті неозброєним оком! Є чим пишатися на трасі Здоров'я! Які велодоріжки-тут забудова по всьому периметру! Ганьба Труханову і всій його команді! Хлопці, пора на вихід!!! Дістали!!!»,
"В точку!!! Коли вже люди почнуть думати головою??? А санстанція каже, що все в нормі! Кому вірити?))),- пишуть в мережі.
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