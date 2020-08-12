У поліції відреагували на відео з курортної Затоки, де силовики б'ють кийками людей

Нагадаємо, що по мережі гуляє відео, на якому зафіксовано жорстоку поведінку співробітників поліції щодо людей, передає Politeka.net

На кадрах видно, як лежачого на землі чоловіка б'ють двоє поліцейських.

У прес-службі ГУНП прокоментували інцидент.

За інформацією відомства, поліцейські прибули в якості підмоги на виклик нацгвардійців, які зупинили на вулиці в Затоці двох людей і попросили показати кишені, оскільки надійшла скарга, що у них нібито можуть бути при собі ножі.

Але ті відмовилися виконувати прохання військовослужбовців і замість цього розпилили газовий балончик.

"Молодший з правопорушників кинувся тікати. Один з поліцейських побіг його затримувати, їх наздогнав старший молодик і заподіяв поліцейському тілесні ушкодження у вигляді забиття і струсу головного мозку», — розповіли в ГУНП.

Щоб зупинити правопорушника, нацгвардійці, застосували до нього спецзасоби і фізичну силу.

Наступного дня 27-річному правопорушнику слідчі повідомили про підозру за ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Також відомо, що після бійки 17-річний житель селища звернувся за медичною допомогою і заявив, що його побили правоохоронці.

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