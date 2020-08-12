Нові пожежі ліквідували рятувальники в Одесі
Так, стало відомо, що в ніч на середу, 12 серпня, на вулиці Академіка Корольова сталося загоряння в неробочому кіоску. Відповідне відео оприлюднив телеграм-канал XYDESSA, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте до кінця)
"На Панорамі / вул. Ак. Королева. Близько першої години ночі, спочатку звук розбитого скла, потім спалах вогню. Горить потенційна шаурмичная. Судячи з усього, підпалили", - стверджують очевидці.
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Крім того, місцеві рятувальники повідомили, що близько п'ятої години ранку на вулиці Героїв Крут вони гасили три гаражі. Ніхто з людей в результаті пожеж не постраждав. Вогнем частково пошкоджено металеві корпуси гаражів та вітрину кіоску.
За викликами очевидців туди виїжджали пожежники і поліцейські. Обставини та причини загоряння споруд встановлюються. У поліції не виключають підпал.
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НП сталася близько півночі в селі Приморське Кілійського району.
За словами очевидців, вогонь спалахнув у барі в самому центрі села. Його локалізувати не вдалося і пожежа перекинулася на територію ринку.
Пожежні служби, які прибули на місце побачили, що горить вже два торгові павільйони і кафе.
Вогонь локалізували о 00:33, ліквідували о 00: 55. Площа загоряння склала 220 квадратних метрів.
Вогонь знищив два кіоски з сувенірами та пошкодив приміщення кафе «Чайка». Всі три заклади знаходилися під одним дахом.
Відзначається, що пожежникам вдалося врятувати три сусідніх павільйони і кафе «Лагуна».
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