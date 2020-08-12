У мерії Одеси придумали нове покарання для жителів, які проживають в центрі міста

Як передає Politeka.net, їх почнуть штрафувати за кондиціонери. Щоб не нарватися на штраф, власників квартир у відреставрованих пам'ятках архітектури, на фасадах яких встановлені кондиціонери, закликали добровільно їх прибрати. У мерії переконані, що вони псують вигляд будівель, повідомляє офіційний сайт Одеси.

Зокрема, управління з охорони об'єктів культурної спадщини доручило підряднику, який виконував ремонт фасаду, забезпечити демонтаж кондиціонерів, кронштейнів і трубок з будівлі-пам'ятника на розі Рішельєвської і Буніна. Частина кондиціонерів та інженерних мереж була демонтована, а частину власники квартир пообіцяли прибрати самі.

У разі порушення домовленості в мерії звертатимуться до суду з адміністративними позовами. Це загрожує власникам квартир та нежитлових приміщень штрафом у 1700 гривень.

Подібні заходи обіцяють вжити до мешканців відреставрованих будівель-пам'ятників, які розташовані за наступними адресами: вул. Гоголя, 5; вул. Гоголя, 7; вул. Гоголя, 9; вул. Ланжеронівська, 24-А.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі поліція продовжує штрафувати за порушення карантинних обмежень.

Цього разу постраждали працівниця кафе і власник бару за те, що обслуговували клієнтів без масок.

Перший випадок порушення зафіксували у закладі на Фонтанській дорозі.

Дівчина-офіціантка, проігнорувала карантинні заборони і обслуговувала клієнтів без маски за що і поплатилася. На неї було накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Ще один випадок помічений у Лузанівці

Там, протокол був складений на власника місцевого бару. Близько півночі поліцейські помітили, що бармен обслуговував клієнтів без маски. Його чіпати на стали, а наклали штраф відразу на власника. Тепер підприємцю доведеться розщедриться на 34 тисяч гривень штрафу.

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Як повідомляла Politeka, поліція влаштувала масову облаву на жителів Одеси: за що штрафують.