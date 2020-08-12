У супермаркеті Одеси зав'язалася бійка після прохання надіти маску
Відео розмістили очевидці в місцевому телеграм-каналі, передає Politeka.net (щоб переглянути кадри, доскролльте до кінця)
За їх словами, конфлікт розгорівся в продуктовому магазині торгової мережі "Таврія В", на вулиці середній, 24.
Один чоловік зайшов в приміщення без маски, а інший зробив йому зауваження, в результаті чого словесна перепалка переросла в бійку.
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Так, стало відомо, що в Одеській філармонії шестеро співробітників отримали позитивні результати тесту на COVID-19.
За попередніми даними, серед інфікованих-директор філармонії Галина Зіцер. Крім того, діагноз підтвердився у диригента і п'яти музикантів оркестру.
На даний момент філармонія закрита, там проводять санітарну обробку. Всі співробітники закладу знаходяться на карантині.
Ще один спалах китайської болячки зафіксовано в будинку дитини в місті Білгород-Дністровському, що під Одесою.
Там позитивні результати ПЛР-тестів отримали п'ятеро дітей.
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