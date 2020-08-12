Один іншому зробив зауваження і понеслося....

У супермаркеті Одеси зав'язалася бійка після прохання надіти маску

Відео розмістили очевидці в місцевому телеграм-каналі, передає Politeka.net (щоб переглянути кадри, доскролльте до кінця)

За їх словами, конфлікт розгорівся в продуктовому магазині торгової мережі "Таврія В", на вулиці середній, 24.

Один чоловік зайшов в приміщення без маски, а інший зробив йому зауваження, в результаті чого словесна перепалка переросла в бійку.

Раніше ми повідомляли, в Одеському регіоні фіксують нові осередки зараження китайським вірусом.

Так, стало відомо, що в Одеській філармонії шестеро співробітників отримали позитивні результати тесту на COVID-19.

За попередніми даними, серед інфікованих-директор філармонії Галина Зіцер. Крім того, діагноз підтвердився у диригента і п'яти музикантів оркестру.

На даний момент філармонія закрита, там проводять санітарну обробку. Всі співробітники закладу знаходяться на карантині.

Ще один спалах китайської болячки зафіксовано в будинку дитини в місті Білгород-Дністровському, що під Одесою.

Там позитивні результати ПЛР-тестів отримали п'ятеро дітей.

Махач из-за маски Gepostet von Саша Юрченко am Mittwoch, 12. August 2020

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