У селі Фонтанка, Лиманського району введено карантинний режим через шкідника

Як повідомили в ГУ Держспоживслужби в Одеській області, Південноамериканська томатна міль (Tuta absoluta Meyr.) почала масово знищувати помідори. Під загрозою опинилися 60-100% врожаю, передає Politeka.net

У зв'язку з цим, для ліквідації осередків шкідника був введений карантин по декількох вулицях населеного пункту:

по вулиці Луговій, 1а, 1б, 1в, 2-9, 11,

по вулиці Перемоги, 1, 3, 7, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 36, 40а, 42, 46, 48, 50,

по вулиці Шкільній, 10.

На зараженій території проведуть фітосанітарні заходи для боротьби зі шкідником.

До слова, вперше в Україну південноамериканську томатну міль завезли в 2010 році із зараженими вантажами томатів з Туреччини та Сирії. Вогнища шкідника були виявлені в Криму та Одеській області. Заражені посіви томатів були як у відкритому грунті, так і в одному з тепличних господарств.

Метелики томатної молі сіруватого кольору (можливі варіації від сріблястого до коричневого кольору) з чорними симетричними плямами на передніх, вузьких крилах і з довгими ниткоподібними вусиками на голові. Довжина тіла становить близько 6-7 мм, розмах крил-8-12 мм. гусениці шкідника можуть харчуватися як плодами, так і листям томатів і пошкоджувати рослини на всіх стадіях росту. Цей шкідник здатний за дуже короткий термін знищити від 60% до 100% врожаю.

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