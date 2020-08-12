В Одесі під колеса вантажівки потрапила 10-річна дитина

Аварія сталася в середу, 12 серпня, на вулиці Хутірській, передавати Politeka.net

Як повідомили в прес-службі патрульної поліції, хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, коли його зачепив КамАЗ. Дитину з травмами госпіталізували до лікарні.

За словами медиків, у потерпілого діагностували струс головного мозку та забої. Де конкретно дитина переходила дорогу - на пішохідному переході або біля неї-встановлюють правоохоронці.

На місці працювали співробітники поліції.

Треба сказати, що на вулиці Хутірській, місцеві жителі вже кілька років протестують проти вантажного транспорту на їх вулиці, а також вимагають встановити знак, що забороняє проїзд вантажівкам.

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Трагічний інцидент з підлітком трапився, коли він відпочивав з компанією друзів на місцевому ставку в Подільському районі.

Як повідомили в поліції, хлопець вирішив стрибнути у воду, коли не розрахував глибину ставка і вдарився головою об дно.

Друзі витягли потерпілого і надали йому першу медичну допомогу, а також викликали швидку, проте зараз підліток перебуває в дуже важкому стані.

Він отримав забій спинного мозку і дисфункцію кінцівок і тепер йому належить дуже складна операція.

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