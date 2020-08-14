Одеса потрапила в "жовту" карантинну зону через темпи захворюваності китайським вірусом, що збільшилися

13 серпня Державна комісія з питань ТЕБ і НС переглянула карантинні обмеження і розділила Україну на нові зони. Про це заявив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Politeka.net

Тепер Одеську область віднесли до регіонів зі значним поширенням COVID-19. Саме місто Одеса змінив "зелену" зону на"жовту".

По Одеській області:

🔴У» червону " зону потрапила Біляївка.

↑В "помаранчеву" - Миколаївський і Саратський райони.

🟡У» жовтій " опинилися, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський і Савранський райони Одеської області.

Діяти така зміна почне з 17 серпня і триватиме 14 днів.

Треба відзначити, що по суті, для Одеси практично нічого не зміниться. Карантинні заходи посиляться тим, що не працюватимуть органи соцзахисту населення, які обслуговують літніх людей.

За оновленими даними Одеська область 13 серпня встановила новий антирекорд за масштабами поширення вірусу. Тільки за останню добу в регіоні виявили 160 нових випадків захворюваності.

Загальне число хворих COVID - 19 в регіоні досягло 4732.

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