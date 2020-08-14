Очевидці розповіли, що собою являє курорт "Катранка" в Одеській області, на якому загинула подружня пара
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Нагадаємо, що 4 серпня на курорті "Катранка" Татарбунарського району сталася трагедія в морі: потонули туристи. Подружжя Тамара і Сергій приїхали у відпустку на Одеське узбережжя, щоб відзначити 20-річчя весілля, проте їх відпочинок тривав недовго.
За словами очевидців трагедії, чоловік з дружиною пішли купатися в шторм, запливли далеко від берега і потрапили у відбійну течію. Сам пляж знаходився на стику Лиману і моря.
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Що дивно: пляж, куди десятиліттями їдуть на відпочинок туристи, сам по собі нікому не належить. На березі немає рятувальних вишок, пляж не забезпечений рятувальниками і медиками, і в разі біди - відпочиваючим нізвідки чекати допомоги.
Як розповів місцевий житель Сергій Місце тут дуже красиве і приваблює сотні туристів.
"Мені батько розповідав, що в 1969 році тут вирішили опріснити лиман і побудували типу коси, яка відокремлює море від лиману. У самому Лимані збиралися розводити рибу. Ймовірно, якісь підводні течії там залишилися. Але я сам там відпочиваю і не чув, щоб там часто тонули люди. Як на кожному пляжі, є такі випадки", - говорить він.
Інший місцевий житель на ім'я Володимир стверджує, що дійсно в районі цього пляжу є небезпечна нижня течія. І згадує, що років п'ять тому там потонула дівчинка-сирота.
"Такі небезпечні місця є не тільки на Чорному морі. Скрізь, де є так звані кишені, вони виникають. Я сам там купаюся. Іноді заходиш в море і відчуваєш, як внизу йде течія. Але якщо вмієш плавати, то можна виплисти. Місце дійсно дике, там ніхто за ним не стежить", - розповідає Володимир.
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