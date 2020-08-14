На одеській трасі знайшли мертве тіло жінки без одягу

Страшну знахідку виявили в ніч на 14 серпня на автодорозі Одеса-Білгород-Дністровський в районі в районі промринку "7-й кілометр". Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net

Відзначається, що на тілі загиблої виявлені пошкодження, характерні для тих, що отримують в результаті ДТП, проте аварії поблизу не було.

У той же час деякі телеграм-канали стверджують, що жінка була вагітною, і її знайшли оголеною. Не виключається, що її жорстоко вбили. У поліції вагітності і оголеності підтвердити відмовилися, пославшись на необхідність експертиз. Однак це видно на відео очевидців.

На вигляд загиблої приблизно 35-40 років, волосся русяве. Вона була одягнена в рожеву картату сорочку, темні джинси, білі шкарпетки, рожеві кросівки, мала сережки у вигляді листя.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події, особу, причетну до смерті жінки, та звертаються до громадян з проханням, які володіють інформацією про загиблу або стали очевидцями (свідками) Його смерті, звертатися до Овідіопольського відділу поліції за телефонами: (048) 797-00- 94, (097) 733-92-10 або за спецлінією "102".

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