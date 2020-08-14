На зв'язок не виходить вже цілий місяць

В Одесі шукають недолугу матір, яка кинула немовля в гуртожитку

Як передає Politeka.net , подробиці розповіли в прес-службі Національної поліції в Одеській області (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами копів, близько місяця тому жінка попросила подругу, яка проживає в гуртожитку, доглянути за її 7-місячною дитиною начебто ненадовго. А сама зникла в невідомому напрямку і на зв'язок не виходить. Подруга, так і не дочекавшись повернення горе - матері, віддала немовля її колишньому співмешканцю, а той — хрещеної дитини. Зрештою у людей урвався терпець чекати повернення матері, і вони повідомили про ситуацію в поліцію.

Співробітники ювенальної превенції спільно зі службою у справах дітей передали немовля в спеціалізований дитячий будинок. Лікарі оцінили стан здоров'я хлопчика як задовільний.

У поліції зазначають, що сама жінка родом з Кіровоградської області, вона неодноразово притягувалася до відповідальності за заняття проституцією.

«У Службу у справах дітей вже направлені матеріали для вирішення питання про позбавлення жінки батьківських прав і приміщення хлопчика в центр реабілітації», - розповіли співробітники поліції.

Раніше ми повідомляли, на одеській трасі знайшли мертве тіло жінки без одягу.

Страшну знахідку виявили в ніч на 14 серпня на автодорозі Одеса — Білгород-Дністровський в районі в районі промринку «7-й кілометр».

Відзначається, що на тілі загиблої виявлені пошкодження, характерні для тих, що отримують в результаті ДТП, проте аварії поблизу не було.

У той же час очевидці стверджують, що жінка була вагітною, і її знайшли оголеною. Не виключається, що її жорстоко вбили.

У поліції вагітності і оголеності підтвердити відмовилися, пославшись на необхідність експертиз. Однак це видно на відео очевидців.

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