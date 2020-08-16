В Одесі невідомий чоловік намагався підірвати багатоквартирний будинок

Вночі він облив бензином сходи в будинку по вулиці Асташкіна, 7 і підпалив. Про це розповіли мешканці цього будинку в соцстях і розмістили відео, яке зафіксувала камера спостереження, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Очевидці повідомили, що серед ночі їх розбудив вибух, після якого почалася пожежа.

"Сходи були у вогні. Слава богу, у нас залізні зовнішні сходи. Ми поливали її водою зверху всіма сусідами з усіх боків. але не могли загасити, вийти з дому не могли. Нас врятував сусід з сусіднього будинку, який виніс вогнегасник. Ще трохи і рвонула б газова труба", - розповіла мешканка будинку Лейла Жданова.

Момент підпалу зафіксувала камера зовнішнього спостереження.

На записі видно, що о 3:55 у двір заходить чоловік з пластиковою пляшкою, наповненою, по всій видимості, бензином і маслом. Коли він підпалив свою "бомбу", стався вибух, зачепив самого зловмисника: у дворі, залишився його палаючий тапок.

Раніше ми писали про схожий випадок.

В одному з будинків на вулиці Пантелеймонівській, 64, навпроти залізничного вокзалу літня одеситка влаштувала пожежу в під'їзді.

Як розповіли очевидці, напередодні у пенсіонерки був конфлікт з сусідами через сміття.

Жінка обурювалася через залишене в парадній сміття і погрожувала його підпалити.

"Вона часто п'є, і в ці моменти може витворяти багато. Сміття їй заважало, хоча на ранок його обіцяли винести, але вона говорила при всіх, погрожувала його спалити. До цього пожежа була три тижні тому, вона була тверезою, чекала поки розгориться, а потім почала будити, і то не всіх», - розповіли мешканці.

Нагадаємо, що НП в багатоповерхівці Одеси: почалася термінова евакуація, відео

А ще Politeka писала, що вогняна НП на базі відпочинку в Затоці налякала відпочиваючих, відео: "чути вибухи"

Також Politeka повідомляла, що на одеситів відкрили полювання прямо на пляжі: "поки заходять в море