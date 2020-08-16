Станом на 16 серпня на Одещині зафіксували 91 нових випадків китайського вірусу

Про це пише Politeka, посилаючись на дані, оприлюднені прес-центром МОЗ України.

Всього на сьогоднішній день з початку пандемії в Одеському регіоні кількість інфікованих досягла 4 955 осіб, з них 49 — у одеситів, 42 — у жителів області. Видужавши 1940 пацієнтів, з них 27 за останню добу. Померти 80 хворих, (у тому числі один вчора). Це сталося в Ізмаїлі. Там помер чоловік 1946 року народження.

"Стан при вступі був важким, пацієнт мав хронічні захворювання (діабет). На тлі інгаляції киснем стан покращився на короткий час, після чого настала смерть», — розповіли медики.

Що стосується ситуації з хворими в Одесі, то на лікуванні в інфекційній лікарні прибуває 232 пацієнта з COVID-19. З них 28 осіб — у важкому стані, 204 — у стані середньої тяжкості.

За минулу добу в інфекціонку надійшли 17 осіб з підозрою на COVID-19. Вони чекають результатів ПЛР-тесту.

На сьогоднішній день в Одесі від 19 одужали 640 осіб, з них за останню добу — 38. Продовжують хворіти 1211 одеситів.

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