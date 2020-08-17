Після невеликого перепочинку в Одесу повертається літня спека

Як передає Politeka.net, з новим прогнозом погоди на весь тиждень одеситів ознайомили метеорологи Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Вони повідомили, що температура почне збільшуватися вже з понеділка, 17 серпня, а пік потепління припаде на вихідні дні. Стовпчик термометра досягне позначки в + 31 градус.

Весь тиждень буде збережуться суха і ясна погода, опади у вигляді короткочасного дощу можливі лише в п'ятницю, 21 серпня. Море буде спокійним, а вітер прогнозується Помірний вітер, який буде регулярно змінювати свій напрямок.

Так, в понеділок, 17 серпня, в місті буде господарювати антициклон на ім'я Еміль, а це означає, що повітряні маси почнуть прогріватися. вранці в Одесі небо буде ясним, таким воно і залишиться протягом усього дня. Без опадів. Температура повітря становитиме вдень + 23 + 27 градусів. Також в цей день буде відзначатися дуже висока пожежна небезпека.

У вівторок, 18 серпня, в Одесі весь день триматиметься ясна погода. Температура повітря продовжить рости і складе + 25 + 28 градусів. Прогнозується помірний, змінний вітер.

Середа, 19 серпня, буде ще спекотніше, ніж попередній день, проте в небі над містом з'явиться невелика хмарність. Без опадів. Температура складе + 26 + 29 градусів.

У четвер, 20 серпня, небо покриється хмарами, але до опадів це не призведе. Стовпчик термометра виросте ще на один градус тепла. Очікується слабкий і змінний вітер.

Температура повітря складе + 26 + 29 градусів.

У п'ятницю, 21 серпня, Чисте небо вдень сховається за хмарами, але до вечора погода в Одесі знову проясниться. У цей день метеорологи прогнозують невеликий дощ, місцями з грозою. Можливі короткочасні опади з грозою. Вітер посилиться і буде дути з півночі.

Температура складе + 25 + 30 градусів.

Вихідні в Одесі будуть сонячними і спекотними. У суботу стовпчик термометра досягне максимуму на цьому тижні. Температура на градусниках покаже + 27 + 31 градус. Ясна погода в Одесі спостерігатиметься протягом суботи та неділі. Опадів не прогнозується. Вітер ослабне і почне дути з півдня.

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