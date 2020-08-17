В Одесі дівчина показувала на вулиці фаєр-шоу, але щось пішло не так
Під час виступу вона випадково підпалила себе. Даний інцидент трапився ввечері в суботу, 15 серпня, біля фонтану на вулиці Кримській. Момент потрапив на камери очевидців, які розмістили відео в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
На записі видно, що вогонь миттєво охопив волосся і обличчя дівчини.
Погасити полум'я довелося товаришеві постраждалої, він зробив це дуже швидко. Але все ж, за словами очевидців, дівчина отримала серйозні опіки.
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Раніше повідомлялося, що в Одесі невідомий чоловік намагався підірвати багатоквартирний будинок.
Вночі він облив бензином сходи в будинку по вулиці Асташкіна, 7 і підпалив.
Очевидці повідомили, що серед ночі їх розбудив вибух, після якого почалася пожежа.
"Сходи були у вогні. Слава богу, у нас залізні зовнішні сходи. Ми поливали її водою зверху всіма сусідами з усіх боків. але не могли загасити, вийти з дому не могли. Нас врятував сусід з сусіднього будинку, який виніс вогнегасник. Ще трохи і рвонула б газова труба", - розповіла мешканка будинку Лейла Жданова.
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