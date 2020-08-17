В Одесі засохли дерева, які особисто посадив мер Геннадій Труханов
Відповідні світлини оприлюднили місцеві
Три місяці тому в середині травня шість дерева висадив перед будинком Руссова міський голова і похвалився про це в соцмережах.
"Сьогодні ми висадили дерева вздовж фасаду нашої знаменитої будівлі. Це десятирічні Європейські горобини, вирощені в розпліднику КП "Міськзелентрест", - написав тоді мер.
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"Рясна крона горобин буде створювати необхідну тінь для пішоходів. При цьому дерево виростає максимум до 5 метрів і не закриє всю красу і велич Будинку Руссова», - стверджував Труханов.
Однак щось пішло не так, і зараз 2 дерева з 6 загинули, ще 2 мають хворий вигляд, і тільки 2 поки виглядають більш-менш задовільно. По всій видимості, дерева не прижилися через пізню висадку. До того ж горобині не властиво рости в сухому південному кліматі.
Деякі одесити в соціальних мережах вже встигли відреагувати їдкими коментарями.
"Це знак", "Ще б полив забезпечити деревам в місті і було б шикарно», "Показуха",— пишуть вони.
Раніше ми писали, що трухляве дерево впало на тротуар біля будівлі Одеської мерії.
Дерево було гниле всередині і вітер повалив його.
На щастя, в результаті події ніхто не постраждав. Але варто відзначити, що клен впав серед білого дня в пішохідній зоні, де люблять гуляти одесити і гості міста.
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