В Одеській області число хворих китайським вірусом перевалило за п'ять тисяч

Станом на ранок понеділка, 17 серпня, загальне число заражених з початку епідемії досягло значення в 5060 осіб. При цьому за минулу добу вірус підтвердився у 105 пацієнтів, 5 з яких – діти, і 7 - медпрацівники. Таку інформацію оприлюднила прес-служба МОЗ, передає Politeka.net

Лідирує за кількістю інфікованих-Одеса. Тут зареєстровано 1918 хворих, на другому місці Подільський район - 484, на третьому місці - Болградський район – 459 осіб.

Далі йдуть:

Біляївський район-264,

Овідіопольський район-224,

Саратський район - 175,

Балтський район - 168,

Ізмаїл-166.

За минулу добу ніхто з хворих не одужав, але також не було і летальних випадків.

Станом на ранок 17 серпня в Україні 92820 лабораторно підтверджених випадків-19, з них 2089 летальних, 48164 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 1464 нових випадки.

Раніше ми писали, що то на лікуванні в інфекційній лікарні прибуває 232 пацієнта з COVID-19. З них 28 осіб — у важкому стані, 204 — у стані середньої тяжкості.

За минулу добу в інфекціонку надійшли 17 осіб з підозрою на COVID-19. Вони чекають результатів ПЛР-тесту.

Нагадаємо, що вірус розійшовся з новою силою в Одесі, лікарні не справляються: скільки заражених

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