В Одеській області число хворих китайським вірусом перевалило за п'ять тисяч
Станом на ранок понеділка, 17 серпня, загальне число заражених з початку епідемії досягло значення в 5060 осіб. При цьому за минулу добу вірус підтвердився у 105 пацієнтів, 5 з яких – діти, і 7 - медпрацівники. Таку інформацію оприлюднила прес-служба МОЗ, передає Politeka.net
Лідирує за кількістю інфікованих-Одеса. Тут зареєстровано 1918 хворих, на другому місці Подільський район - 484, на третьому місці - Болградський район – 459 осіб.
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Біляївський район-264,
Овідіопольський район-224,
Саратський район - 175,
Балтський район - 168,
Ізмаїл-166.
За минулу добу ніхто з хворих не одужав, але також не було і летальних випадків.
Станом на ранок 17 серпня в Україні 92820 лабораторно підтверджених випадків-19, з них 2089 летальних, 48164 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 1464 нових випадки.
Раніше ми писали, що то на лікуванні в інфекційній лікарні прибуває 232 пацієнта з COVID-19. З них 28 осіб — у важкому стані, 204 — у стані середньої тяжкості.
За минулу добу в інфекціонку надійшли 17 осіб з підозрою на COVID-19. Вони чекають результатів ПЛР-тесту.
Нагадаємо, що вірус розійшовся з новою силою в Одесі, лікарні не справляються: скільки заражених
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