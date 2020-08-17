В Одесі знову посилили карантин через те, що місто потрапило в "жовту" зону карантину на тлі епідемії
Карантинні обмеження цієї зони почали діяти з понеділка, 17 серпня і продовжуватися 14 днів, передає Politeka.net,
Так, згідно з розпорядженням комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, з сьогоднішнього дня набули чинності наступні заборони:
- жителям заборонено перебувати в громадських будівлях без маски або респіратора на обличчі;
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- жителям Одеси та гостям міста необхідно перебувати на вулицях з документами, що засвідчують особу;
Що стосується транспорту, то в салоні дозволяється їздити тільки на сидячих місцях. При цьому кінотеатри поки не закривають, але можна продавати тільки половину місць, а при масових заходах потрібно дотримуватися правила: одна людина на 5 квадратних метрів.
У той же час медики повідомили, що в Одесі ситуація із захворюваністю китайським вірусом не поліпшується, а навпаки щодня фіксується 40-45 нових випадків.
Станом на 17 серпня в Одеській області число хворих перевалило за 5 тисяч осіб і досягло 5060 випадків. З них захворілих одеситів -1918 осіб, а 253 пацієнтів загриміли в інфекційну лікарню.
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