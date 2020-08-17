Минулого тижня на території Одеської області зникли 24 дитини
Саме стільки заяв про зникнення неповнолітніх було подано до правоохоронних органів за період з 10 по 16 серпня поточного року, передає Politeka.net.
У прес-службі ГУНП в Одеській області зазначили, що всі вони були знайдені і повернуті батькам.
Крім того, минулого тижня 23 батьків були притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання своїх обов'язків.
Також за цей період за участю неповнолітніх скоєно 8 злочинів. 18 дітей стали жертвами нещасних випадків.
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"Серед неправомірних дій щодо неповнолітніх були тілесні ушкодження, крадіжки, порушення ПДР, незаконне позбавлення волі, зґвалтування та інше», - йдеться в повідомленні відомства.
Раніше ми повідомляли, в одному з сіл Одеської області 16-річного хлопця паралізувало після невдалого стрибка.
Трагічний інцидент з підлітком трапився, коли він відпочивав з компанією друзів на місцевому ставку в Подільському районі.
Хлопець вирішив стрибнути у воду, коли не розрахував глибину ставка і вдарився головою об дно.
Друзі витягли потерпілого і надали йому першу медичну допомогу, а також викликали швидку, проте підліток отримав забій спинного мозку і дисфункцію кінцівок і тепер йому належить дуже складна операція.
Нагадавши, в Одеській області безслідно зникла зеленоока красуня: поліція повідомила деталі.
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