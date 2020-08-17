На одному з одеських пляжів в будь-який момент на голови відпочиваючих може впасти схил

Йдеться про узбережжя в Чорноморці.

Справа в тому, що кілька років тому в цьому місці стався зсув, в результаті чого сильно постраждала інфраструктура пляжу, а будівлі почали буквально тріщати по швах і сипатися.

Фотографії розмістило видання " 048.ua ".

В результаті місцева влада визнала пляж аварійним і начебто як, його закрили, повісивши відповідну табличку на паркані.

Незважаючи на загрозу, деяким відпочиваючим це не заважає, і вони приходять на пляж, щоб позасмагати і поплавати в морі.

До цього ми писали, що відпочиваючих стривожив аварійний стан навісу на одному з пляжів в Одесі.

Так, на лузанівському пляжі в районі сортувальної на очах у всіх розвалюється навіс і шматки шиферу ось-ось можуть впасти на голови людей, які прийшли позасмагати.

"Хто буде відповідати, якщо на мою дитину впаде шматок шиферу?! Ви, Геннадій Леонідович?! Не думаю! Так само як і ви не відповідаєте за те, що в місті падають будинки! - з обуренням говорити одеситка.

Також повідомлялося, що на Попівському пляжі в районі Дачі Ковалевського, за 16-ю станцією Великого Фонтану обвалилася частина двоповерхового пірсу.

На щастя, під час обвалення на пірсі нікого не було, так що обійшлося без жертв.

Місцеві жителі кажуть, що обвалення не стало для них несподіванкою, так як берегозахисна споруда вже кілька років знаходиться в аварійному стані.

У багатьох місцях бетон потріскався, оголивши іржаву арматуру. Не в кращому стані і колони, що підтримують другий поверх пірсу. Однак одеська влада не діяла.

Нагадаємо, що останній пляж в Одесі захопили комерсанти, фото: "будка для збору грошей і не тільки"

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