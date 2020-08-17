Поруч з трасою Одеса-Київ пройшов смерч
Його зафіксували водії автомобілів в районі села Алтестово, що під Одесою.
Очевидці зняли на відео незвичайне для цих місць природне явище і розмістили його в соцмережах, передає Politeka.net
Як повідомили синоптики, після невеликого перепочинку в Одесу повертається літня спека.
Вони розповіли, що температура почне збільшуватися вже з понеділка, 17 серпня, а пік потепління припаде на вихідні дні. Стовпчик термометра досягне позначки в + 31 градус.
Весь тиждень буде збережуться суха і ясна погода, опади у вигляді короткочасного дощу можливі лише в п'ятницю, 21 серпня. Море буде спокійним, а вітер прогнозується Помірний вітер, який буде регулярно змінювати свій напрямок.
До цього ми повідомляли, що на півдні Одеської області в полях кружляв пиловий вихор.
Його помітили кілька в Татарбунарському районі на узбережжі гниючого лиману Сасик.
У підписі до кадрів наголошується, що міні смерчі йшли один за іншим, піднімаючи в повітря з розораного поля тонни пилу і висушуючи грунт.
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